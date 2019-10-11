Минпромторг получил более 600 предзаказов на автомобили Aurus

Минпромторг собрал более 600 предварительных заказов на автомобили Aurus, сообщил глава ведомства Денис Мантуров. Стоимость одного автомобиля Aurus Senat в базовой комплектации составляет 18 млн руб.

Aurus — российская марка автомобилей представительского класса. Создана по заказу Минпромторга. Премьера бренда состоялась весной 2019 года на автосалоне в Женеве .

«Мы собрали большой объем предварительных заказов (на Aurus.— “Ъ”), их уже более 600»,— объявил министр в интервью телеканалу «Россия 24».

По словам господина Мантурова, пока планируется выпускать около 200 автомобилей в год, но по итогам 2019 года число выпущенных автомобилей будет меньше из-за имеющегося госзаказа на бронированные версии Aurus для «гаража особого назначения». Такие автомобили заказаны Федеральной службой охраны для поездок президента и премьер-министра России. Активная продажа автомобилей Aurus начнется с 2021 года, прогнозирует министр. В 2020 году планируется продать около 50 автомобилей.