Aurus Senat S600 будет стоить от 18 млн рублей

Первая модель проекта «Кортеж», которая поступит в продажу под брендом Aurus Senat S600, будет стоить от 18 млн руб., сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора российского автопроизводителя Адиля Ширинова.

«Автомобиль, который представлен сегодня — Aurus Senat Sedan — цена в базовой комплектации 18 млн руб.», — заявил господин Ширинов на открытии первого шоу-рума Aurus.

Автосалон открылся в башне апартаментов многофункционального комплекса IQ-квартал на территории Московского международного делового центра (ММДЦ) «Москва-Сити».

Как сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров, в следующем году будет сделано не более 200 экземпляров Aurus Senat S600, часть из которых задействуют для тестов, часть передадут в правительственный гараж и оставшиеся седаны поступят в открытую продажу.

«С начала 2020 года серийное производство будет развернуто на мощностях завода Sollers в Елабуге, что позволит увеличить количество выпускаемых автомобилей до 5 тыс. в год», — подчеркнул господин Ширинов.

Стоимость лимузин Aurus Senat Limousine L700, а также его бронированной версии до сих пор не названы. В продажу седан Aurus Senat S600 поступит не раньше 2020 года.