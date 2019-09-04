В 2020 году в продажу поступит не более 50 седанов Aurus

Первая модель проекта «Кортеж», которая поступит в продажу под брендом Aurus Senat S600, поступит в открытую продажу в ограниченном количестве, сообщают «Ведомости» со ссылкой на главу Минпромторга России Дениса Мантурова.

«Сегодня на мощностях НАМИ налажено мелкосерийное производство, которое будет способно выпустить в 2020 году не более 200 машин. Думаю, в следующем году мы сможем поставить розничным клиентам до 50 машин, а в 2021 году уже рассчитываем выйти на выпуск более 500 автомобилей и постепенно, по мере увеличения спроса, нарастить производство до 5000 машин разных модификаций. Главный индустриальный партнер проекта – 'Форд Соллерс Елабуга' – уже заказал необходимую оснастку для производства, — пояснил господин Мантуров. — Сейчас производятся лимузин и седан. Все выпускаемые машины Aurus уходят в госструктуры или используются в испытаниях. Минивэн пока в опытном производстве, параллельно идет его сертификация. Внедорожник тоже должен пройти все испытания, включая сертификацию. На эту модель будет делаться главный акцент – так складывается конъюнктура на рынке, таковы запросы наших зарубежных партнеров»

Как отметил господин Мантуров, в 2021-2022 году компания Tawazun, являющаяся партнером бренда Aurus, может наладить в ОАЭ сборку кроссовера Aurus Komendant, серийный вариант которого покажут в 2020 году.

Напомним, седан в модификации Aurus Senat S600 будет стоить от 18 млн руб. Цена лимузин Aurus Senat Limousine L700, а также его бронированной версии до сих пор не названа.