Китайская карта московского метро

Сегодня ВТБ, UnionPay и Московский метрополитен объявили о начале приема карт китайской платежной системы на турникетах метро. Таким образом, UnionPay стала третьей иностранной платежной системой (после VISA и Mastercard), картами которой можно оплатить проход в метрополитен, не покупая предварительно билет в кассе или автомате.

Банк ВТБ начал тестировать прием карт китайской платежной системы непосредственно на турникетах еще весной нынешнего года. Оплата будет доступна не только с помощью пластиковых карт UnionPay, но и с помощью мобильных приложений. Оба эти варианта сегодня на входе на станцию метро Лубянка продемонстрировали журналистам представители ВТБ и UnionPay.

Такая услуга в первую очередь рассчитана на китайских туристов, число которых постоянно растет. По данным туристической ассоциации «Мир без границ», в России в 2018 году побывало около 1,3 млн китайских туристов, причем более 400 тыс. человек из них прибыло через Москву.

Только за первую половину 2019 года, по данным погранслужбы ФСБ, в России побывало 592 тыс. китайских туристов. По оценке компании Solver, число китайских туристов по итогам 2019 года может достигнуть 2 млн человек.

«Впервые прием карточек UnionPay начался в 2017 году, сначала можно было купить билеты, используя карты UnionPay в кассах и билетных автоматах. Сейчас мы работаем над тем, чтобы можно было купить билет прямо на турникете, прикоснувшись к турникету»,— рассказал первый заместитель начальника Московского метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов. По его словам, в марте нынешнего года был запущен пилот, и началось тестирование возможности пройти через турникет с карточкой UnionPay на всех станциях. «Сейчас более чем на 150 станциях запущена возможность прохода с помощью карт. При этом мы оснастим полностью все турникеты для того, чтоб можно было платить этими картами и платежными сервисами, к которым привязаны эти карты, к началу следующего года»,— добавил он.

В свою очередь, руководитель департамента эквайринга ВТБ Алексей Киричек сообщил, что ВТБ завершил модернизацию турникетов Московского метрополитена для приема банковских карт в мае текущего года, и в сентябре ежедневное количество проходов в метро по ним достигло 6 млн. «В рамках стратегии банка мы развиваем клиентоориентированный подход, поэтому рады возможности сотрудничества с UnionPay. Уверен, благодаря нашему взаимодействию оплата с помощью бесконтактной технологии станет еще более востребованной»,— отметил Алексей Киричек.

Представители китайской делегации также отмечали возрастающее сотрудничество между двумя странами, как в области экономики, так и туризма. Председатель совета директоров China UnionPay Шао Фуцзюнь заявил, что ему очень понравилась и Москва, и московское метро. При этом он отметил, что 16 российских банков выпустили уже более 2,5 млн карт UnionPay для российских клиентов. «В дальнейшем мы планируем продвигать платежные продукты UnionPay, такие как мобильное приложение, чтобы упростить процессы оплаты россиянам и стимулировать локализацию бизнеса в России»,— заявил он.

Максим Буйлов