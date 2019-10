Представители иностранных СМИ не явились на суд по иску Дерипаски

Арбитражный суд Краснодарского края провел предварительное заседание по иску Олега Дерипаски к британским изданиям The Telegraph и The Times и американскому журналу The Nation о защите деловой репутации. Опубликованные в этих СМИ сведения стали основанием для санкций уполномоченного органа США против Олега Дерипаски, бизнесмен требует признать приведенные в публикациях данные недостоверными.

На предварительное слушание в краснодарский арбитражный суд представители ответчиков — британских компаний Times Newspapers Limited, Telegraph Media Group Limited из Великобритании и американской The Nation Company LLC — не явились. Суд заслушал ходатайство представителя истца и назначил слушание по существу на 25 октября.

Адвокат Алексей Мельников, представляющий в процессе интересы Олега Дерипаски, пояснил суду, что иностранные СМИ несколько лет назад сообщали о том, что Олег Дерипаска в бизнесе якобы ведет себя недолжным образом. «В частности, в публикациях шла речь о том, что в ряде ситуаций он якобы действовал по указанию президента РФ, речь идет о покупке металлургического завода в Черногории,— пояснил адвокат Мельников.— Эти сведения абсолютно ложные, но они имели очень серьезные последствия — уполномоченный орган США по контролю над иностранными активами внес Олега Дерипаску в санкционный список. Бизнес Олега Дерипаски пострадал от санкций — стоимость активов уменьшилась вдвое».

Отвечая на вопрос “Ъ”, является ли решение российского арбитражного суда обязательным для иностранных СМИ, представитель бизнесмена напомнил, что задача массмедиа — правдивое информирование общества. «Я уверен, что, когда в судебном процессе будет установлено, что издания сообщили неправду, они должны будут без принуждения исправить допущенные ошибки,— заявил адвокат Мельников.— В противном случае станет ясно, что публикации — не более чем пропаганда или намеренные действия по дискредитации Олега Дерипаски. В процессе нам важна не обязанность ответчика, вытекающая из принуждения, важно справедливое рассмотрение дела и установление истины». По данным адвоката, Олег Дерипаска подал иск в суд округа Колумбия (США) о признании незаконным включения в санкционный список. Адвокат отметил, что если арбитражный суд примет решение в пользу бизнесмена, то это может стать одним из доводов в судебном процессе в США.

Анна Перова, Краснодар