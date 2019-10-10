В СПбГУ пообещали сохранить исторические здания в Петербурге после переезда в Пушкин

Санкт-Петербургский государственный университет намерен переезжать в новый кампус в Пушкинском районе по мере «возникающих потребностей» вуза. При этом часть факультетов, возможно, останется в исторических зданиях в центральной части города. Об этом со ссылкой на первого проректора вуза Елену Чернову сообщает «Интерфакс».

По словам госпожи Черновой, новую территорию руководство вуза рассматривает как территорию развития университета. «Не предполагается, что единовременно абсолютно все факультеты переедут в новый кампус. Вопросы эти будут рассматриваться последовательно, осмысленно и только по мере необходимости»,— отметила представитель СПбГУ.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что преподавателям СПбГУ пообещали жилье неподалеку от кампуса в Пушкине.

Напомним, что часть сотрудников, преподавателей и выпускников вуза выступают против его переезда из исторической части города. На портале Change.org даже появилась соответствующая петиция, которую подписали более 30 тыс. человек.