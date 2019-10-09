Петицию против переезда СПбГУ в Пушкинcкий район подписали более 30 тыс. человек

По состоянию на вечер 9 октября более 30 тыс. человек подписали размещенную на портале Change.org петицию против переезда Санкт-Петербургского государственного университета на территорию Пушкинского района и за сохранение его корпусов в исторических зданиях в центре Петербурга.

В тексте петиции отмечается, что сохранение СПбГУ в центре города значительно удобнее с точки зрения логистики. Кроме этого, переезд в пригород может нарушить «сформировавшуюся жизнь, экономику и инфраструктуру университетского сообщества».

Напомним, что проект кампуса СПбГУ в Пушкине был представлен 1 октября. После этого ряд сотрудников, преподавателей и выпускников университета опубликовали открытое письмо на имя ректора вуза Николая Кропачева с просьбой не допустить переезда.