Преподавателям СПбГУ пообещали жилье неподалеку от кампуса в Пушкине

Руководство Санкт-Петербургского государственного университета прорабатывает вопрос предоставления жилья сотрудникам и преподавателям вуза поближе к новому кампусу в Пушкинском районе. Об этом заявил проректор по экономическому развитию СПбГУ Михаил Кудилинский, сообщает «Фонтанка.ру».

Напомним, что проект кампуса СПбГУ в Пушкине был представлен 1 октября. После этого ряд сотрудников, преподавателей и выпускников университета опубликовали открытое письмо на имя ректора вуза Николая Кропачева с просьбой не допустить переезда. Также на портале Change.org появилась соответствующая петиция, которую подписали уже более 30 тыс. человек.