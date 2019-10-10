Преподаватели сибирского филиала РАНХиГС пожаловались на низкие зарплаты

Более 100 преподавателей Сибирского института управления (СИУ) — филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) —поддержали обращение в адрес ректора академии. Ранее было опубликовано открытое обращение работников, где они выразили недовольство по поводу стоимости преподавательского часа и работой директора Сергея Сверчкова.

Профсоюз обратился к педагогам за помощью, после того как директор института стал отрицать сведения, изложенные в этом обращении. Сам господин Сверчков называет зарплату работников одной из самых высоких в Новосибирске.

«Мы обратились к преподавателям за поддержкой, поскольку директор стал опровергать информацию, изложенную в нашем обращении. Под обращением появилась подпись о том, что профессорско-преподавательский состав поддерживает обращение работников к ректору РАНХиГС от 13 сентября 2019 года»,— сказала ТАСС председатель профсоюзного комитета работников института Галина Плясуля. По ее словам, под документом поставили подписи 107 педагогов из 144 штатных преподавателей.

В институте работает двусторонняя переговорная комиссия — из представителей администрации вуза и трудового коллектива, рассказали информационному агентству в пресс-службе института.

Напомним, в конце сентября 26 детских онкологов из НИИ детской онкологии и гематологии написали заявления об увольнении из-за несправедливого начисления зарплат и «ужасных условий» лечения пациентов.

Подробнее — в материале “Ъ” «Участники конфликта в онкоцентре разошлись в диагнозе».