Зеленский: публикация разговоров с Путиным поставит крест на дальнейшем общении

Президент Украины Владимир Зеленский полагает, что публикация содержания его разговоров с президентом России Владимиром Путиным приведет к прекращению общения между лидерами. Он считает, что публикация содержания разговоров с господином Путиным навредит продолжению процесса обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной и прекращения вооруженного конфликта в Донбассе.

«Мои разговоры с президентом Российской Федерации подкреплены результатом, очень сложным, очень детальным, но реальным — возвращением людей ... К чему приведет публикация моих разговоров с Путиным? Приведет ли она к какому-либо продолжению наших встреч? Нет, думаю, все будет закончено»,— сказал господин Зеленский в ходе пресс-марафона (цитата по «Интерфаксу»).

Он считает, что обнародование его бесед с мировыми лидерами неправильно. «Даже если в этих разговорах была та или иная риторика, даже если она была про каких-то людей, какие-то фамилии, про какие-то страны. Это невозможно и неправильно, так как все это повлияет на проблемы с западными партнерами, и это будут проблемы внутри общества»,— сказал Владимир Зеленский.

Телефонный разговор Дональда Трампа и Владимира Зеленского Читать далее

В середине сентября в нескольких американских СМИ появилась информация, что в ходе июльского разговора между господином Зеленским и его американским коллегой Дональдом Трампом последний просил украинского лидера начать расследование деятельности на Украине Хантера Байдена — сына бывшего вице-президента США и возможного конкурента господина Трампа на президентских выборах 2020 года Джо Байдена. Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси сообщила, что палата изучит необходимость запуска процедуры импичмента, а Демократическая партия США потребовала опубликовать расшифровку переговоров, что и было сделано 25 сентября.

Подробнее о скандале — в материале “Ъ” «У политиков раззвонилось воображение».