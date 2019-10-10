Кремль обеспокоен турецкой военной операцией в Сирии

Кремль обеспокоен обострением обстановки на северо-востоке Сирии и будет следить за развитием ситуации после начала военной операции Турции «Источник мира», сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, недопустимо, чтобы в ходе военных действий пострадали мирные жители. При этом Москва c пониманием относится к озабоченности Анкары вопросами национальной безопасности,

«С учетом начала операции, мы считаем важным, чтобы все стороны проявляли сдержанность, тщательно взвешивали свои практические шаги, чтобы не нанести ущерб принимаемым мерам по политическому урегулированию в Сирии»,— сказал журналистам господин Ушаков (цитата по ТАСС). Договоренностей о проведении нового телефонного разговора между президентами России и Турции в связи с военной операцией Анкары пока нет.

Юрий Ушаков также сообщил, что первое заседание Конституционного комитета Сирии намечено на 29 октября.

Напомним, 9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале новой военной операции на севере Сирии — «Источник мира». Цель операции — занять сирийскую территорию от реки Евфрат до иракской границы, освободив ее от курдских формирований (Турция называет их террористическими, при этом они поддерживаются США).

Накануне начала военной операции президент США Дональд Трам заявил о выводе американских военных с этой территории. Курды обвинили американское военное руководство в предательстве. МИД России призвал Дамаск и курдов к диалогу для урегулирования конфликта на севере Сирии.

Подробнее о турецкой операции в Сирии — в материале “Ъ” «"Источник мира" топит обе стороны».