Памфилова пожаловалась Путину на цинизм и нарушения на выборах в Петербурге

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова считает, что муниципальные выборы в Санкт-Петербурге были беспрецедентными по цинизму и нарушениям. Такое заявление госпожа Памфилова сделала на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«Хотела бы отделить: у нас практически не было замечаний и жалоб по поводу выборов губернатора. Разные комиссии подводят итоги. Но по муниципальным — это беспрецедентная была кампания по цинизму и нарушениям»,— сказала глава ЦИК (цитата по сайту Кремля).

Она также обратила внимание президента на «скандальное сопровождение» выборов в Мосгордуму, во время которого кандидаты «споткнулись» об устаревшую систему сбора и проверки подписей. ЦИК подготовил предложения по их изменению, добавила госпожа Пафмилова.

«Выборы прошли свободно. У нас очень низкий процент отказов был, ниже 6,5%, такая маленькая доля отказов. Практически все были зарегистрированы»,— заявила президенту председатель ЦИК.

Госпожа Памфилова сказала, что внешние и внутренние «доброжелатели» пытались «утопить эти выборы валом дезинформации, клеветы, разного рода провокаций», но ЦИК научился это выявлять. «Четко ставим на место тех, кто занимается фабрикацией этих якобы фальсификаций. Мы, например, стали проверять с пристрастием все, что происходит, если появляется информация в интернете, в разных СМИ, на разного рода картах нарушений и так далее»,— заявила глава Центризбиркома.

Президент России на встрече с главой ЦИК заявил, что ЦИК профессионально и объективно разбирался со всеми спорными делами на прошедших в 2019 году выборах. По словам президента, во время таких больших событий, как выборы, всегда есть люди, которые считают, что их права нарушены и они не удовлетворены результатами.

Единый день голосования прошел в России 8 сентября. Во всех регионах страны состоялось 6015 выборов различного уровня — губернаторов, депутатов заксобраний, мэров, членов городских парламентов и депутатов Госдумы (в рамках довыборов). В Москве оппозиционные кандидаты жаловались на отказы в регистрации из-за чего в столице прошла волна митингов.

О том, в каких регионах пройдут выборы губернаторов в следующем году, читайте в публикации “Ъ” «На губернаторов примеряют отставки».