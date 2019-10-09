Путин заявил об объективности ЦИК при решении спорных вопросов

Президент России Владимир Путин считает, что Центральная избирательная комиссия (ЦИК) профессионально и объективно разбиралась со всеми спорными вопросами на прошедших в 2019 году выборах.

«Я видел, как профессионально и как объективно ЦИК разбирался со всеми спорными делами. Надеюсь, что и все, что будет оспорено в судебном порядке, тоже пройдет законом предусмотренную процедуру и будут приняты в конечном итоге справедливые, в рамках действующего закона решения»,— сказал господин Путин на встрече с председателем ЦИК Эллой Памфиловой (цитата по сайту Кремля).

По словам президента, во время таких больших событий, как выборы, всегда есть люди, которые считают, что их права нарушены, и они не удовлетворены результатами. Владимир Путин назвал это естественным процессом.

«Я вас попросил зайти сегодня, собственно говоря, даже не для того, чтобы итоги подвести, а для того, чтобы поблагодарить членов Центральной избирательной комиссии, но и, самое главное, большую армию без всякого преувеличения людей, которые работали на местах»,— обратился господин Путин к главе ЦИК.

В ответ госпожа Памфилова поблагодарила президента. Она добавила, что поддержка государства, особенно для коллег в регионах «дорогого стоит». Председатель ЦИК также заявила, что муниципальные выборы в Санкт-Петербурге были беспрецедентными по цинизму и нарушениям.

Напомним, единый день голосования прошел в России 8 сентября. Во всех регионах страны состоялось 6015 выборов различного уровня — губернаторов, депутатов заксобраний, мэров, членов городских парламентов и депутатов Госдумы (в рамках довыборов). В Москве оппозиционные кандидаты жаловались на отказы в регистрации из-за чего в столице прошла волна митингов.

О том, в каких регионах пройдут выборы губернаторов в следующем году, читайте в публикации “Ъ” «На губернаторов примеряют отставки».