Глазьев утвержден на посту министра по интеграции и макроэкономике ЕЭК

Советника президента РФ Сергея Глазьева утвердили на пост министра по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу комиссии. Коллегия ЕЭК состоит из десяти министров. Каждую страну—участницу ЕАЭС представляют по два человека.

В августе стало известно о планах назначить господина Глазьева на этот пост вместо Татьяны Валовой. Его кандидатуру одобрили главы правительств Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Госпожа Валовая стала главой штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Женеве.

Сергей Глазьев в начале 1990-х был министром внешних экономических связей и занимал кресло депутата Госдумы нескольких созывов. В 2004 году он проиграл на выборах президента, набрав 4% голосов. В 2008 году он занимал должность заместителя генерального секретаря Евразийского экономического сообщества. В 2009-2012 годах господин Глазьев был ответственным секретарем Таможенного союза, где занимался формированием единого экономического пространства.

Подробнее о новой должности господина Глазьева читайте в материале “Ъ” «Сергей Глазьев вернется к интеграции».

О том, как монетарная политика в России, на его взгляд, мешает инвестициям, Сергей Глазьев рассказал в опубликованной “Ъ” статье «В поисках утраченного роста».