Минфин предложил давать льготы нефтяным проектам в Арктике через НДД

Министерство финансов предложило предоставлять льготы на новые проекты на шельфе Арктики через налог на добавленный доход (НДД), сообщил руководитель департамента налоговой и таможенной политики ведомства Алексей Сазанов

«В целом единый режим, который мы создаем, в дальнейшем надеемся, что рано или поздно все месторождения будут под него подходить и, соответственно, арктические проекты тоже пойдут под НДД»,— сказал господин Сазонов (цитата по ТАСС) по итогам заседания правления Российского союза промышленников и предпринимателей.

По словам чиновника, сегодня на заседании было предложено не расширять «лоскутное одеяло льгот», рассматривать поддержку новых арктических проектов в рамках НДД.

Напомним, ранее стало известно, что вопреки мораторию на новые меры господдержки нефтегазовых проектов «Роснефть» настаивает на льготах для проекта с «Нефтегазхолдингом» в Арктике. Против этого, как выяснил “Ъ”, выступает Минфин. Ведомство призывает заморозить все решения по льготам до инвентаризации проектов. В Минэнерго разработали план по снижению НДПИ для разработки нефтяных оторочек до уровня 30%

О том, почему «Роснефть» обвиняет Минфин в предвзятости — в материале “Ъ” «Льготы на льготы не приходятся».