Кремль не видит политики в приговорах участникам московских протестов

Политического подтекста в принятии решений московскими судами в отношении участников несогласованных московских акций нет, заявил пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков. Напомним, в рамках «московского дела» несколько человек получили реальные сроки.

«Мы их (судебные вердикты.— “Ъ”), как вы знаете, не комментируем. Здесь нет и не может быть какой-то политики»,— ответил господин Песков на вопрос “Ъ FM”.

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При этом, согласно опросу, проведенному «Левада-центром», почти 40% россиян считают вынесенные приговоры политически мотивированными и несправедливыми.

Напомним, в августе фигурантами «московского дела» стали более 10 человек, задержанных за участие в несогласованных митингах 27 июля и 3 августа в Москве. Акции протеста проходили в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму и за проведение честных выборов.

О жалобах участников протестов в столице на решения московских судов — в материале “Ъ” «"Доказательства есть, дел — ни одного"».