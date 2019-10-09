Почти 40% россиян считают приговоры по «московскому делу» политически мотивированными

Обвинительные приговоры, вынесенные московскими судами в отношении участников несогласованных летних акций протеста в Москве, несправедливы и политически мотивированы, полагают 38% опрошенных «Левада-центром». На момент опроса к тюремным заключениям были приговорены шесть участников «московского дела».

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И если почти 40% респондентов не согласны с вынесенными приговорами, 28% опрошенных ничего не слышали о судебных процессах. 24% респондентов считают вердикты справедливыми и беспристрастными.

При это большая часть опрошенных (53%) считают выборы, прошедшие 8 сентября по всей стране, честными. 13% респондентов затруднились ответить.

33% опрошенных «скорее удовлетворены», а 17% респондентов «полностью удовлетворены» результатами выборов. В целом 29% опрошенных находятся неудовлетворительными итоги голосования. Безразличными к результатам выборов оказались 11% респондентов.

Опрос проведен 26 сентября — 2 октября 2019 года. Был опрошен 1601 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 российских субъектах.

Напомним, в августе фигурантами «московского дела» стали более 10 человек, задержанных за участие в несогласованных митингах 27 июля и 3 августа в Москве. Акции протеста проходили в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму и за проведение честных выборов. Шесть фигурантов дела были приговорены от двух до пяти лет лишения свободы. Приговор в отношении Павла Устинова, в поддержку которого несколько дней проходили одиночные пикеты, был изменен на условных срок.

О жалобах участников протестов в столице на решения московских судов — в материале “Ъ” «"Доказательства есть, дел — ни одного"».