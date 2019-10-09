Суд США признал, что слежка ФБР противоречит конституции

Суд США по делам о надзоре за иностранными разведками пришел к выводу, что Федеральное бюро расследований в ряде случаев нарушает конституционное право американцев на неприкосновенность частной жизни. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на решение суда, которое было принято еще в прошлом году, но опубликовали его только сейчас, после того как правительство проиграло дело в апелляционном суде.

Суд постановил, что расширение полномочий спецслужб после 11 сентября 2001 года привело к тому, что ФБР под предлогом поиска иностранных граждан, подозреваемых в нарушении законов, развернуло полномасштабную слежку в интернете за гражданами США, которая осуществлялась без необходимости получать на это судебный ордер. По данным суда, в 2017–2018 годах ФБР порой запрашивало информацию сразу о десятках тысяч пользователей, пытаясь выяснить, например, их номера телефонов и адреса электронной почты. Таким образом, спецслужбы нарушили четвертую поправку к конституции США, которая защищает граждан от безосновательных обысков, подытожил суд.

Кирилл Сарханянц