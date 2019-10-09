Китай назвал вмешательством во внутренние дела санкции США

Введение американских санкций против китайских компаний и невыдача виз представителям власти расценивается как вмешательство во внутренние дела КНР, сообщили в китайском посольстве в США. Ранее Вашингтон ввел ограничительные меры в отношении 28 китайских организаций, которые, по мнению американской стороны, причастны к нарушению прав уйгуров в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР).

«Синьцзянские дела — это чисто внутренние дела Китая, которые не допускают иностранного вмешательства. Мы призываем США немедленно исправить свои ошибки и прекратить вмешательство во внутренние дела Китая»,— прокомментировали решение американских властей в китайском посольстве.

По мнению китайской стороны, решение США также является нарушением международного права. В китайском посольстве подчеркнули, что в СУАР не нарушаются права человека, а обвинения со стороны США являются надуманными предлогами для вмешательства во внутренние дела китайского государства.

Напомним, кроме ограничительные мер, наложенных на некоторые китайские организации, Госдепартамент США ввел визовые ограничения для некоторых членов правительства Китая и Коммунистической партии за «задержание и жестокое обращение» с мусульманами в СУАР.

В СУАР проживает самая большая мусульманская диаспора в КНР. В 2017 году там был введен запрет на ношение бород и религиозной одежды, закрывающей лицо. В 2019 году китайские власти выпустили новую Белую книгу о СУАР, где утверждается, что ислам — чужеродная для местных жителей религия, а на территории региона действуют террористические группы. В ООН полагают, что китайская политика в СУАР осуществляется в нарушение прав человека, где насильно удерживается в «лагерях перевоспитания» более 1 млн мусульман.

О политике Китая в автономном районе — в материале “Ъ” «Историю уйгуров переписали набело».