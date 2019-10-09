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Александр Высокинский признался, что руководители сгоняют бюджетников на опрос по храму

На сайте администрации Екатеринбурга появилось обращение главы города Александра Высокинского по поводу предстоящего опроса о месте строительства храма святой Екатерины. Он напомнил, что история выбора места под застройку храма непростая, поэтому есть и те, кто заранее объявили опрос нелегитимным или не имеющим значения.

«В социальных сетях и СМИ периодически появляется информация о том, что «всё уже решено», «всё подстроено», что в каком-то учреждении руководство убеждает своих подчиненных прийти и проголосовать за определённое место. Обычно это «обезличенные провокации», которые никакого отношения к действительности не имеют. Их цель — попытки манипуляций общественным мнением, дискредитация нашего первого с вами общегородского опроса. Не скрою, есть несколько случаев, когда ряд директоров учреждений решили «проявить инициативу» и по старой привычке «привести людей». Мы с этим жёстко разбираемся», — говорится в обращении мэра.

Господин Высокинский также напомнил, что за ходом опроса и подведением его итогов будут участвовать наблюдатели от «Центра общественного наблюдения», «Голоса», АНО «Гражданский корпус» и многие другие.

В мэрии открыли горячую линию по опросу, куда можно обращаться с любыми жалобами на процесс.

Напомним, опрос пройдет 13 октября. Горожане смогут проголосовать за территорию бывшего приборостроительного завода (владельцем основной части здания является УГМК) или площадку за Макаровским мостом (земля находится в аренде у компании «Брусника»). Екатеринбургская епархия призвала верующих поддержать площадку завода, в соцсетях появляются сообщения о том, что сотрудников бюджетных учреждений заставляют прийти на опрос в обязательно порядке, а также привести с собой еще одного человека и также проголосовать за площадку завода.

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