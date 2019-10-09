СМИ: администрация Трампа скоро объявит о выходе из Договора по открытому небу

Администрация президента США Дональда Трампа скоро объявит о выходе из Договора по открытому небу, сообщает CNN со ссылкой на источники. Это будет последний крупный международный договор, от которого отказалась администрация.

Договор по открытому небу подписали в 1992 году. Россия ратифицировала его в 2001 году, но участвовала с самого начала. В договоре участвует большинство европейских государств, США и Канада. В соответствии с документом страны обязаны предоставлять возможность совершать наблюдательные полеты над своей территорией. Например, российские военные выполняли один из таких полетов над территорией США с 22 по 30 сентября.

Напомним, в конце 2018 года Вашингтон решил сократить затраты на участие в договоре. Глава Минобороны России Сергей Шойгу в феврале 2019 года обвинил США в стремлении манипулировать международным правом. Накануне председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США демократ Элиот Энгел сообщил о рассмотрении администрацией президента возможности выхода из договора. Позже несколько сенаторов Конгресса США направили письмо Госсекретарю США Майку Помпео и министру обороны Марку Эсперу, в котором попросили не делать «еще один подарок Путину».

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Подробнее о возможном выходе США из договора — в материале “Ъ”.