Сенаторы Конгресса США просят Госдепартамент не делать «еще один подарок Путину»

Несколько сенаторов Конгресса США направили письмо госсекретарю США Майку Помпео и министру обороны Марку Эсперу, в котором выразили опасения по поводу выхода США из Договора по открытому небу. Сенаторы заявили, что реализация этой меры станет «еще одним подарком администрации президента США Путину».

Договор по открытому небу подписали в 1992 году. Россия ратифицировала его в 2001 году, но участвовала в нем с самого начала. В договоре участвует большинство европейских государств, США и Канада. В соответствии с документом страны обязаны предоставлять возможность совершать наблюдательные полеты над своей территорией. Например, российские военные выполняли один из таких полетов над территорией США с 22 по 30 сентября.

«Мало того что нет никаких оснований для выхода по соображениям национальной безопасности, также не было никаких консультаций с Конгрессом или с нашими союзниками по поводу возможного решения об этом»,— говорится в письме сенаторов Роберта Менендеса и Джека Рида, а также конгрессменов Элиота Энгела и Адама Смита. Они отметили, что выход из договора может сказаться на безопасности Украины.

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Напомним, в конце 2018 года Вашингтон решил сократить затраты на участие в договоре. Так США хотели заставить Москву выполнить свои условия. Вашингтон требовал разрешить пролеты над Москвой, Калининградской областью и десятикилометровой полосой на границе с Абхазией и Южной Осетией. В ответ в феврале 2019 года глава Минобороны России Сергей Шойгу обвинил США в стремлении манипулировать международным правом.

О претензиях со стороны США и России по выполнению условий этого и других международных договоров — в материале “Ъ” «Пробил нас СЯС».