Суд обязал Johnson & Johnson выплатить $8 млрд за побочный эффект препарата

Суд в Филадельфии обязал компанию Johnson & Johnson выплатить штраф размером $8 млрд Николасу Мюррею за то, что она не предупредила его и других покупателей о побочном эффекте от приема антипсихотического препарата Risperdal, сообщило агентство Reuters. У мужчины из-за приема препарата увеличилась грудь вследствие гинекомастии.

Он употреблял лекарство по предписанию врачей с 2003 года. Агентство отметило, что итоговая сумма выплат может быть сокращена.

Ранее господин Мюррей уже побеждал в спорах с компанией по подобным искам.