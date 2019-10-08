МВД не увидело нарушений в действиях полицейских на фестивале Hip-Hop Mayday

Управление МВД Москвы не обнаружила нарушение закона в действиях своих сотрудников во время музыкального фестивале Hip-Hop Mayday в Лужниках 1 мая, сообщил проект «Правозащита Открытки» в Telegram. Очевидцы рассказывали, что полицейские и сотрудники Росгвардии избивали и задерживали посетителей мероприятия.

«Сотрудники полиции при выполнении своих служебных обязанностей действовали в строгом соответствии с требованиями Федерального закона»,— говорится в ответе полиции на обращение рэпер Noize MC, который и пожаловался в полицию.

Ранее полиция Москвы завела уголовное дело о хулиганстве группой лиц (ст. 213 УК РФ) из-за беспорядков на фестивале Hip-Hop Mayday.

Напомним, о беспорядках на фестивале Hip-Hop Mayday стало известно 1 мая. Конфликт начался после того, как полиция перекрыла толпе доступ к сцене. Люди попытались прорваться и, по словам очевидцев, стали бросать в сотрудников полиции и Росгвардии «увесистые» предметы. В ответ правоохранители начали жестко задерживать участников фестиваля. В Росгвардии назвали адекватными действия своих сотрудников на Hip-Hop Mayday.