Полиция возбудила уголовное дело по факту драки на фестивале Hip-Hop Mayday

Полиция Москвы завела уголовное дело о хулиганстве группой лиц (ст. 213 УК РФ) из-за беспорядков на фестивале Hip-Hop Mayday в Лужниках 1 мая, сообщается в Telegram-канале руководителя международной правозащитной группы «Агора» Павла Чикова. По словам очевидцев, полицейские избивали и задерживали участников фестиваля, в результате столкновений пострадали более 30 человек.

Адвокат «Агоры» Дмитрий Джулай, представляющий одного из пострадавших от полицейских, рассказал о нескольких обвиняемых, находящихся под домашним арестом. По словам господина Джулая, полиция массово допрашивает свидетелей событий.

Напомним, о беспорядках на фестивале Hip-Hop Mayday стало известно 1 мая. Конфликт начался после того, как полиция перекрыла толпе доступ к сцене. Люди попытались прорваться и, по словам очевидцев, стали бросать в сотрудников полиции и Росгвардии «увесистые» предметы. В ответ правоохранители начали жестко задерживать участников фестиваля. В Росгвардии назвали адекватными действия своих сотрудников на Hip-Hop Mayday.