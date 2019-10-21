Потерянные инвестиции

По оценкам «Денег», убыточной по итогам минувшего месяца стала большая часть финансовых инструментов. Символический доход принесли только рублевые депозиты и паевые инвестиционные фонды, ориентированные на облигации. Аутсайдерами оказались почти все вложения в акции и ПИФы, а также золото и валютные вклады.

Депозиты

Впервые с начала года самой доходной инвестицией по итогам месяца стали рублевые депозиты, и это несмотря на то, что ЦБ продолжает смягчать денежно-кредитную политику. В сентябре регулятор понизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта и довел ее в декабре до уровня 7%. В начале октября глава Банка России Эльвира Набиуллина в кулуарах форума Finopolis в Сочи заявила, что текущая ситуация с инфляцией позволит Центробанку быстрее смягчать денежно-кредитную политику, чем предполагалось раньше. Это было расценено аналитиками как сигнал, что уже в первом квартале 2020 года ставка может опуститься до отметки 6,5%. В таких условиях не удивительно, что банки все активнее снижают ставки. По данным ЦБ, средняя максимальная ставка у топ-20 банков по рублевым вкладам сроком на месяц составляла 6,71% годовых — минимум с сентября прошлого года. За месяц депозит на 100 тыс. руб. обеспечил бы его держателю доход в размере 560 руб.

Валютные вклады второй месяц подряд становятся убыточными. Так, депозит в долларах обесценил бы вложения вкладчика на 2,2 тыс. руб., в евро — более чем на 3 тыс. руб. Столь негативный результат связан с ростом курса рубля по отношению как к доллару, так и к евро. За минувший месяц курс американской валюты на Московской бирже снизился почти на 1,3 руб., до отметки 64,16 руб./$, курс евро упал еще значительнее — более чем на 1,4 руб., до отметки 70,85 руб./€. По данным Bloomberg, за месяц рубль укрепил позиции к доллару и к евро на 1,9% и занял первое место среди 24 валют развивающихся стран. Этому росту способствуют возобновившиеся торговые переговоры между США и Китаем, а также намерения Федеральной резервной системы США возобновить выкуп активов.

Вместе с тем аналитики не советуют избавляться от вложений в валютных депозитах, поскольку перемирие между США и Китаем шаткое. «Рост рубля не выглядит устойчивым, поскольку настроения на глобальных площадках изменяются довольно быстро. В частности, любые негативные новости по линии отношений США—КНР могут вызвать бегство горячего капитала с развивающихся площадок. Интерес инвесторов в ЕМ сейчас вряд ли носит даже среднесрочный характер, идет игра "накоротке", поэтому любые негативные новости запустят волну фиксации прибылей»,— отмечает начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев.

Акции

Худшую динамику в октябре продемонстрировали сентябрьские лидеры рейтинга «Денег» — акции. За минувший месяц инвестиции в индекс Московской биржи обесценили бы вложения 100 тыс. руб. почти на 3 тыс. руб. При этом начало рассмотренного периода не предвещало столь слабого результата. 17 сентября индекс Мосбиржи приблизился к историческому максимуму на уровне 2848 пунктов, прибавив за неделю 2,2%. Однако в дальнейшем ситуация ухудшилась. За последующие три недели индекс снизился почти на 5%, до уровня 2708 пунктов.

Произошедшая коррекция на рынке акций назрела, отмечают аналитики. С начала года индекс Мосбиржи вырос на 21% и продемонстрировал одну из самых лучших динамик среди фондовых индексов развивающихся и развитых стран. По оценкам Bloomberg, российские индексы выросли в долларовом выражении на 24%. Сильнее поднялись только афинский и ямайский индексы, которые значительно меньше российского рынка по капитализации.

Сильнее всего обесценились акции «Аэрофлота», АЛРОСА, «РусГидро» «Магнита»: от таких инвестиций инвестор мог потерять 5,2–10 тыс. руб. на каждую сотню тысяч инвестиций. В сентябре акции «Магнита» были исключены из расчета индекса Мосбиржи 10. «Продуктовый ритейл вообще резко снизил привлекательность для иностранных фондов на фоне низкого уровня рентабельности, нестабильной динамики операционных и финансовых показателей в сегменте гипермаркетов»,— отмечает начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Георгий Ващенко.

Исключением из общей картины стали акции ГМК «Норильский никель», стоимость которых выросла за месяц на 0,8%. Аномальному поведению акций способствует положительная динамика на рынке цветных и драгоценных металлов, в первую очередь палладия, крупнейшим мировым производителем которого ГМК является. В октябре стоимость драгоценного металла выросла на 9% и впервые в истории превысила уровень $1700 за тройскую унцию. «Высокие цены на сырье и стабильный курс рубля рождают у инвесторов уверенность в том, что ГМК сумеет сохранить дивиденд на нынешнем уровне, выдержав нормативные показатели долговой нагрузки»,— отмечает Георгий Ващенко.

Золото

Второй месяц подряд в числе аутсайдеров оказывается золото. По оценке «Денег», покупка драгоценного металла принесла бы инвестору почти 3 тыс. руб. убытка на каждые 100 тыс. руб. инвестиций. За два месяца потери от таких вложений превышают 7 тыс. руб., однако с учетом стремительного роста цен в летние месяцы инвестиция остается в этом году положительной.

Если в сентябре основной причиной обесценения подобных вложений стало падение стоимости металла на мировом рынке, то в октябре основную роль сыграло укрепление рубля. 11 октября стоимость золота составляла $1484 за тройскую унцию, что всего на 0,9% ниже значений четырехнедельной давности. Сползанию цен способствовали ожидания инвесторов начала торговых переговоров между США и Китаем. «Инвесторы, которые следуют за трендом, и технические трейдеры были главными драйверами роста цен на золото и серебро с прошлого лета. Однако ситуация на рынке указывает на то, что некоторые из этих игроков потеряли терпение»,— отмечает руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Карстен Менке. Эффект снижающихся цен на золото был существенно усилен падением курса доллара в России (–2%).

Вместе с тем аналитики указывают на высокие шансы восстановления цен на металл. По словам Карстена Менке, в ближайшие месяцы скорее стоит ждать очередного обострения противостояния между Вашингтоном и Пекином, чем деэскалации конфликта. Кроме того, динамика глобального ВВП все еще остается нестабильной, несмотря на снижение рисков рецессии благодаря позитивной статистике по экономике США в последнее время. «Мы не видим никаких признаков распродажи безопасных активов, что поддерживает нашу оценку благоприятных фундаментальных условий в секторе. В итоге мы сохраняем позитивный взгляд на золото и серебро»,— говорит господин Менке.

ПИФЫ

Убыточной в октябре была и большая часть открытых паевых инвестиционных фондов. По данным Investfunds за месяц, закончившийся 10 октября, 176 из 238 фондов зафиксировали снижение стоимости паев. Худшую динамику продемонстрировали отраслевые фонды акций, ориентированные на компании потребительского, нефтегазового и высокотехнологичного секторов. По оценке «Денег», по итогам четырех недель вложения в такие фонды принесли бы частным инвесторам потери от 4 тыс. до 6,7 тыс. руб. на 100 тыс. руб.

Негативный результат принесли и другие категории фондов — индексные, а также смешанных инвестиций. От таких инвестиций частник мог потерять от 2 тыс. до 4 тыс. руб. на 100 тыс. руб. вложений. Вложения в фонды драгоценных металлов обесценились бы за месяц на 1,5–3 тыс. руб. Тем не менее инвесторы продолжают наращивать вложения в фонды. По данным Investfunds, в сентябре частники вложили в ПИФы акций и смешанных инвестиций свыше 8 млрд руб., а с начала года в них поступило почти 38 млрд руб. По словам управляющих, при выборе категорий фондов инвесторы ориентируются на историческую доходность, в первую очередь за прошлый год и первое полугодие, а она была очень высокой у многих категорий фондов.

Впрочем, не все открытые паевые инвестиционные фонды были убыточными. Стоимость паев фондов рублевых облигаций выросла в октябре на 0,5–1,8%, а значит, инвестор мог заработать за месяц от 500 руб. до 1,8 тыс. руб. Положительное влияние на облигационный рынок оказала денежно-кредитная политика ЦБ, которая повысила привлекательность подобных вложений со стороны международных инвесторов. В таких условиях доходность десятилетних облигаций федерального займа снизилась на 0,35 процентного пункта и впервые с лета прошлого года опустилась ниже уровня 7%. Растет спрос на такие фонды со стороны частных инвесторов. В сентябре в них поступило 2,9 млрд руб., но с начала года результат все еще отрицательный — отток 0,6 млрд руб.

Василий Синяев