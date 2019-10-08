Индекс доступности жилья в России достиг исторического максимума

Индекс доступности жилья достиг максимально большого значения за все историю расчета, говорится в информационно-аналитических материалах Центробанка «Обзор рисков финансовых рынков» (.pdf).

На 1 июля 2019 года индекс равняется 35,7 кв. м. Это та площадь, которую заемщик может взять в ипотеку и при этом тратить на ее выплату половину заработной платы. Показатель зависит не только от уровня заработной платы и стоимости недвижимости, но и ставки, сроков кредита.

ЦБ также отметил, что с «локального минимума» в апреле 2015 года укрепление индекса обусловлено на 66% улучшением кредитных условий и на 34% — прочими факторами.

Напомним, средняя стоимость двухкомнатной квартиры комфорткласса в Москве, как говорят риэлторы, в прошлом году составила 9,67 млн руб. За эти деньги можно было купить недвижимость площадью 59,7 кв. м. Точно такая же квартира в 2017 году стоила на 10% меньше — 8,77 млн руб.

О невозможности накопить на собственную квартиру в Москве читайте в колонке корреспондента “Ъ” Александры Мерцаловой.