Мосгорсуд смягчил приговор фигуранту «московского дела» Подкопаеву

Московский городской суд смягчил приговор фигуранту «московского дела» Ивану Подкопаеву. Срок лишения свободы сокращен до двух лет. Он был осужден на три года за распыление химического вещества в лица полицейских и росгвардейцев на акции протеста 27 июля.

Во время рассмотрения Мосгорсудом апелляции на приговор господин Подкопаев отказался от признательных показаний. Также в ходе заседания Иван Подкопаев заявил отводы прокурору и судье и отказался от своего адвоката Николая Фомина.

Рассмотрение жалобы откладывалось два раза. Первый раз апелляцию не смогли рассмотреть из-за ненадлежащего уведомления обвиняемого о дате заседания. Во второй раз перенос инициировал адвокат Алексей Чернышев. Он попросил дать ему время рассмотреть для ознакомления с материалами дела, так как является новым адвокатом в деле.

Подробнее о решениях суда по фигурантам «московского дела» — в материале “Ъ” «Осужденные и освобожденные».