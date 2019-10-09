Фигурант «московского дела» Подкопаев отказался от признательных показаний

Фигурант «московского дела» Иван Подкопаев, осужденный на три года за распыление химического вещества в лица полицейских и росгвардейцев, отказался от признательных показаний.

«Я изменил свою позицию, я считаю себя невиновным»,— сказал господин Подкопаев во время рассмотрения Мосгорсудом апелляции на приговор (цитата по ТАСС).

Также в ходе заседания Иван Подкопаев заявил отводы прокурору и судье и отказался от своего адвоката Николая Фомина.

Напомним, Тверской районный суд Москвы 3 сентября приговорил Ивана Подкопаева к трем годам лишения свободы в колонии общего режима по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). По версии следствия, на акции 27 июля он «распылил агрессивное химическое вещество в лица сотрудников полиции и военнослужащих Росгвардии».

Подробнее о решениях суда по фигурантам «московского дела» — в материале “Ъ” «Осужденные и освобожденные».