MINI выпустит второй кроссовер

Компания MINI расширит линейку моделей за счет нового кроссовера, сообщает Autocar.

По данным издания, в 2022-2023 году на рынок выйдет новое поколение хэтчбека MINI, которое будет компактнее, чем продающаяся сейчас машина. Это позволит приблизить модель к классическому Mini, а также позволит развести в линейке 3- и 5-дверные хэтчбеки, кабриолет, более крупный универсал Clubman и кроссовер Countryman.

Что касается нового кроссовера, то он будет больше Countryman, но при этом меньше других моделей своего сегмента. Ожидается появление и нового компактного хэтчбека, и компактвэна Traveller.

Все новые MINI будут доступны с бензиновыми и гибридными силовыми установками. Только 3-дверный хэтчбек получит электрическую версию. От дизельных моторов британский автопроизводитель полностью откажется. Выпуск машин сохранится в Великобритании, но некоторые модели MINI станут собирать в Нидерландах и Китае.

Напомним, ранее стало известно, что дизайн автомобилей MINI послужит источником вдохновения для новых моделей Smart.