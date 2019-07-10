MINI сделает электромобиль по мотивам концепт-кара Rocketman

Компания MINI выпустит серийный электромобиль по мотивам концепт-кара Rocketman, сообщает Autocar.

Концепт-кар Rocketman, представленный на автосалоне в Женеве в 2011 году, должен был стать конкурентом Smart, но так и не вышел на рынок. Сейчас прототип ляжет в основу новой модели, которая окажется соперником для Smart — марки, переходящей на выпуск полностью электрических машин.

По данным издания, новинка станет совместной разработкой британской марки и китайского концерна Great Wall, который поможет в создании платформы. Это позволит снизить расходы на подготовку модели к производству и ее стоимость на рынке. Выпуск трехдверного электрохэтчбека наладят в Китае на заводе Spotlight Automotive (совместное предприятие BMW и Great Wall) как для китайского, так и для глобального рынка.

Напомним, первым серийным электромобилем MINI стал хэтчбек Cooper SE, показанный в июле 2019 года.