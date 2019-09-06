MINI готовит электрический компактвэн Traveller

Компания MINI расширит линейку моделей за счет нового компактвэна, сообщает Autocar.

По данным издания, автомобиль, который получит имя Traveller, будет построен на платформе FAAR от моделей BMW. Это позволит оснащать машину как бензиновыми и дизельными двигателями, так и гибридными силовыми установками и полностью электрическим мотором.

Ожидается, что премьера компактвэна MINI Traveller, который одновременно станет преемником BMW i3, состоится в 2022 году. Выпуск модели наладят на заводе в Нидерландах.