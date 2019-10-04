04 октября, пятница
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Новые Smart сделают по мотивам MINI

Дизайн новых моделей марки Smart будет создаваться по мотива первого поколения современного MINI, сообщает Autocar со ссылкой на шеф-дизайнера Mercedes-Benz Гордона Вагенера.

Господин Вагенер признал, что в работе над новым Smart источником вдохновения для него является вышедшее в 2001 году первое поколение хэтчбека возрожденной марки MINI. Ожидается, что новое поколение Smart появится в 2022 году и эти машины будут отличаться по дизайну от выпускающихся сейчас автомобилей, которые в 2019 году были обновлены.

Напомним, весной 2019 года концерн Daimler продал 50% марки Smart концерну Geely. Немецкий и китайский автопроизводители будут в равных долях владеть маркой. Daimler займется дизайном новых моделей Smart, а Geely наладит их производство на новом заводе, который построят в Китае.

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