Apple выпустила операционную систему macOS Catalina

Американская корпорация Apple сообщила о выходе операционной системы macOS Catalina. Одним из главных изменений стало отсутствие магазина iTunes — теперь его функции будет выполнять приложение «Музыка». Также появятся приложения для подкастов и видеоконтента. Все три приложения — Apple Music, Apple TV и Подкасты перераспределят между собой коллекцию iTunes.

С помощью технологии Catalyst разработчики могут в упрощенном режиме переносить свои приложения для iPad на Mac. С помощью функции Sidebar можно будет подключать iPad в качестве второго дисплея и работать с ним, в том числе с помощью Apple Pencil. Функция экранного времени позволит устанавливать временные ограничения для приложений и сайтов. Приложение «Локатор» объединила функции «Найти iPhone» и «Найти друзей» и может найти Mac даже в спящем режиме и без подключения к сети. Теперь Mac можно будет управлять также и с помощью голоса.

Подробнее об особенностях новой операционки читайте в публикации “Ъ FM” «Apple открыла доступ к новому острову».

Евгений Федуненко