Apple открыла доступ к новому острову

Обозреватель “Коммерсантъ FM” Александр Леви рассказывает об особенностях новой платформы для компьютеров Apple.

Новая операционная система macOS Catalina, названная в честь калифорнийского острова, стала доступна всем пользователям. В свежей платформе Apple традиционно большое количество улучшений и нововведений. Но я после предварительного теста операционной системы выделю лишь несколько самых весомых, на мой взгляд, моментов.

Самое заметное визуальное решение — это отказ от сервиса iTunes. Купертиновские разработчики заменили его на три отдельных самостоятельных программы: Apple Music, «Подкасты» и Apple TV. Изначально казалось, что такое дробление контентных элементов создаст суматоху. Но на практике это оказалось удобнее, чем iTunes. А с учетом неоднозначной репутации сервиса, решение можно признать успешным.

Но если теперь нет iTunes, то как реализована синхронизация и прочее общение с «яблочными» смартфонами и планшетами? В macOS Catalina подключенный к компьютеру iPhone или iPad определяется системой как накопитель, внешнее устройство. Так что интерфейс взаимодействия с родными планшетами и смартфонами перебрался в старый добрый файловый менеджер Finder. Функция Sidecar для многих пользователей новой операционной системы может остаться невостребованной или вообще незамеченной в силу своей специфики. Но мне она была любопытна больше всего. Sidecar позволяет использовать iPad как дополнительный экран или инструмент. Есть в этом особое удобство при одновременной работе в нескольких программах. Компьютер на macOS Catalina интегрируется с iPad настолько глубоко, что последний можно использовать как панель инструментов. В некоторых графических редакторах, например, пользователь пишет или рисует на дисплее планшетника с помощью Apple Pencil, а информация мгновенно передается на компьютер. Корректно и без всяких проводов.

Конечно, это не весь перечень новшеств. В любом случае, прежде чем преходить на свежую версию операционной системы, я бы советовал проверить характеристики критически важных для вас программ и приложений: macOS Catalina поддерживает только 64-битную архитектуру. Любой софт на 32-битной основе просто не запуститься. Так что лучше заранее обеспокоиться поиском аналогов.

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