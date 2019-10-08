Конгрессмены США требуют предоставить документы о контактах команды Трампа с Украиной

Комитеты палаты представителей Конгресса США по разведке, иностранным делам и по надзору и правительственной реформе направили запросы в Пентагон и административно-бюджетное управление Белого дома с требованием предоставить документацию, касающуюся взаимоотношений администрации Трампа с Украиной. Как сообщает The Wall Street Journal, конгрессмены хотят разобраться с ситуацией вокруг замораживания администрацией Трампа военной помощи Украине этим летом.

«Комитеты расследуют то, насколько серьезно президент Трамп поставил под угрозу национальную безопасность США, заставляя Украину вмешиваться в наши выборы 2020 года и удерживая военную помощь, предоставленную Конгрессом Украине для противостояния российской агрессии, а также всевозможные попытки сокрыть все эти моменты»,— говорится в письмах с запросами. Крайним сроком для предоставления документации конгрессмены указали 15 октября.

На прошлой неделе эти же комитеты Конгресса США направили аналогичные запросы в Белый дом, вице-президенту США Майку Пенсу и адвокату Дональда Трампа Руди Джулиани. Запросы связаны с процедурой импичмента президента.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Перетягивание импичмента».

Алена Миклашевская