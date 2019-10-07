Концерн «МонАрх» получит землю в Москве бесплатно

Концерн «МонАрх» Сергея Амбарцумяна может получить бесплатно от властей Москвы около 30 га в районе аэропорта Внуково. Об этом сообщил глава департамента развития новых территорий города Владимир Жидкин на конференции, организованной "Ъ" на международной выставке недвижимости Expo Real в Мюнхене.

Господин Жидкин добавил, что на этой площадке концерн намерен построить завод крупноблочного домостроения. По его словам, инвесторы, готовые развивать производства в Новой Москвы, могут претендовать на льготное получение земли.

Халиль Аминов, Мюнхен