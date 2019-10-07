Правительство определило допустимую долю иностранных рабочих на 2020 год

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление (.pdf) о допустимой доле иностранных сотрудников в разных сферах экономической деятельности в РФ на 2020 год. Наибольшая доля мигрантов допустима в сфере строительства, а для некоторых видов деятельности иностранные работники будут запрещены.
Допустимая доля мигрантов от общего числа сотрудников по сферам деятельности:
Норма в сфере строительства не будет распространяться на территории Республики Бурятия, Амурской области и Москвы, а на территории Республики Дагестан составит 50%. Численность используемых иностранных сотрудников нужно привести в соответствие с постановлением до 1 января 2020 года.
Напомним, Минэкономики РФ прогнозирует естественный прирост населения не раньше 2024 года. При этом в 2020–2023 годах увеличению численности населения будет способствовать рост числа мигрантов. В Общественной палате РФ и Институте научно-общественной экспертизы ранее пришли к выводу, что правительству нужно менять политику в демографии, поскольку принимаемых мер недостаточно для устойчивого естественного прироста населения страны.
Подробнее о мнении общественников — в материале “Ъ”.
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