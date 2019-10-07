Правительство определило допустимую долю иностранных рабочих на 2020 год

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление (.pdf) о допустимой доле иностранных сотрудников в разных сферах экономической деятельности в РФ на 2020 год. Наибольшая доля мигрантов допустима в сфере строительства, а для некоторых видов деятельности иностранные работники будут запрещены.

Допустимая доля мигрантов от общего числа сотрудников по сферам деятельности:

выращивание овощей — 50%;

строительство — 80%;

торговля алкогольными напитками, включая пиво, в специализированных магазинах — 15%;

торговля табачными изделиями в специализированных магазинах — 15%;

торговля лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках) — 0%;

торговля в нестационарных торговых объектах и на рынках — 0%;

торговля прочая вне магазинов, палаток, рынков — 0%;

деятельность сухопутного пассажирского транспорта — 26%;

деятельность автомобильного грузового транспорта — 26%;

деятельность в области спорта — 25%.

Норма в сфере строительства не будет распространяться на территории Республики Бурятия, Амурской области и Москвы, а на территории Республики Дагестан составит 50%. Численность используемых иностранных сотрудников нужно привести в соответствие с постановлением до 1 января 2020 года.

Напомним, Минэкономики РФ прогнозирует естественный прирост населения не раньше 2024 года. При этом в 2020–2023 годах увеличению численности населения будет способствовать рост числа мигрантов. В Общественной палате РФ и Институте научно-общественной экспертизы ранее пришли к выводу, что правительству нужно менять политику в демографии, поскольку принимаемых мер недостаточно для устойчивого естественного прироста населения страны.

Подробнее о мнении общественников — в материале “Ъ”.