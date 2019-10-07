Сбербанк упростил получение ипотеки

Сбербанк запустил на сайте DomClick.ru сервис, с помощью которого при оформлении заявки на ипотеку можно получить онлайн-выписку из Пенсионного фонда РФ (ПФР) для подтверждения занятости. Таким образом, для получения ипотеки в банке больше не понадобится трудовая книжка. Процедура запроса и получения данных из выписки ПФР займет не более пяти минут, говорится в пресс-релизе кредитной организации.

Чтобы получить выписку из ПФР, при заполнении заявки на ипотеку на DomClick.ru нужно ввести номер СНИЛС, получить СМС с информацией о заказе и направить ответное сообщение для подтверждения заказа выписки ПФР. Данные будут автоматически переданы в Сбербанк.

В банке напомнили, что зарплатным клиентам кредитной организации подтверждать занятость при оформлении ипотеки не требуется.

В конце сентября Сбербанк третий раз за год снизил ставку по ипотеке: до 7,3% на жилье в новостройках и до 8,8% — на вторичном рынке. В мае банк снизил ставку на 0,3–0,6, в августе — на 0,7 п. п. Осенью Сбербанк также уменьшил первоначальный взнос по ипотеке и установил его на уровне 10%.

Подробности — в материале “Ъ” «Сбербанк рискнет ипотекой».