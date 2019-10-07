Qiwi предложила ЦБ отменить запрет на анонимное пополнение электронных кошельков

Ассоциация «Финтех» передала Центробанку предложения о снижении регуляторной нагрузки для электронных кошельков, сообщает РБК со ссылкой на документ. Автором мер выступила платежная система Qiwi, основную часть ее идей в ассоциации поддержали, уточнил источник издания. В частности, эксперты предложили отказаться от запрета на анонимное пополнение электронных кошельков.
Всего в документе 25 пунктов. В числе предложений:
В пресс-службе Qiwi подтвердили РБК отправку предложений. Центробанк пока никак не прокомментировал информацию.
В июле Совет федерации одобрил поправки к закону о национальной платежной системе, согласно которым клиенты «Яндекс.Денег», Qiwi, WebMoney, PayPal и VK Pay не смогут пополнять кошельки без идентификации. Таким образом Росфинмониторинг борется с финансированием наркоторговли и терроризма. Запрет затронет около 10 млн человек, которые пользуются анонимными электронными кошельками.
О том, как платежам уточнят регулирование, читайте в материале “Ъ” «ЦБ заглянет в нероссийские кошельки».
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