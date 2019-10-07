Qiwi предложила ЦБ отменить запрет на анонимное пополнение электронных кошельков

Ассоциация «Финтех» передала Центробанку предложения о снижении регуляторной нагрузки для электронных кошельков, сообщает РБК со ссылкой на документ. Автором мер выступила платежная система Qiwi, основную часть ее идей в ассоциации поддержали, уточнил источник издания. В частности, эксперты предложили отказаться от запрета на анонимное пополнение электронных кошельков.

Всего в документе 25 пунктов. В числе предложений:

разрешить физлицам пополнять электронные кошельки наличными без прохождения идентификации, если кошелек открыт в кредитной организации и сумма операции не превышает 5 тыс. руб.;

отменить процедуру упрощенной идентификации пользователей для переводов между физлицами, которая вводится с августа 2020 года. В Qiwi пояснили, что эти операции являются наиболее востребованной финансовой услугой, но ужесточение правил приведет к оттоку клиентов;

изменить лимиты по операциям с электронными кошельками. Сейчас пользователи, прошедшие процедуру идентификации, могут держать на счете не более 60 тыс. и ежемесячно совершать операции на сумму не более 200 тыс. руб.

В пресс-службе Qiwi подтвердили РБК отправку предложений. Центробанк пока никак не прокомментировал информацию.

В июле Совет федерации одобрил поправки к закону о национальной платежной системе, согласно которым клиенты «Яндекс.Денег», Qiwi, WebMoney, PayPal и VK Pay не смогут пополнять кошельки без идентификации. Таким образом Росфинмониторинг борется с финансированием наркоторговли и терроризма. Запрет затронет около 10 млн человек, которые пользуются анонимными электронными кошельками.

О том, как платежам уточнят регулирование, читайте в материале “Ъ” «ЦБ заглянет в нероссийские кошельки».