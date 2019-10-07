РБК узнал, как эксперты обосновали «оправдание терроризма» в деле псковской журналистки Прокопьевой

В сентябре псковской журналистке Светлане Прокопьевой предъявили обвинение в публичном оправдании терроризма из-за ее колонки о взрыве в архангельском отделе ФСБ, совершенном 17-летним подростком. Для обоснования вины журналистки были проведены три экспертизы, в ходе которых лингвисты и психологи пришли к выводу, что своим материалом госпожа Прокопьева пыталась сформировать положительное отношение к терроризму и переложила вину за инцидент на действующую власть, сообщает РБК.

Первую экспертизу назначил Роскомнадзор 19 ноября 2018 года. Ее провели ФГУП «Главный радиочастотный центр» и эксперты Александр Сорговицкий и Анастасия Гершликович. Их заключение утвердил замглавы департамента организации мониторинга СМИ А. В. Семин. Специалисты сочли, что теракт рассматривается в тексте «как единственное возможное решение для привлечения внимания к проблемам в современной России». В частности, по мнению экспертов, Светлана Прокопьева:

признала обоснованность взрыва «посредством утверждений о целесообразности действий террориста в современных условиях политической жизни России»;

указала на несоблюдение властями «законных прав и свобод граждан»;

связала причину теракта с действиями правоохранительных органов;

сравнила подрывника с народовольцами.

Вторую экспертизу в декабре 2018 года назначил замначальника следственного отдела псковского СКР Сергей Мартынов в ходе доследственной проверки. Исследование провели психолог Виктор Кисляков и лингвист Алексей Рыженко из «Южного экспертного центра». Психолог пришел к выводу, что журналистка занимается «навязыванием понятий». Он счел, что госпожа Прокопьева связала теракт с «устройством “путинской” России» и борьбой активистов за гражданские права. В этом контексте действия террориста описаны «с позиции сторонников оппозиции, критически настроенных к власти» и рассматриваются «как закономерное следствие “репрессивной” политики» властей, как «протест против пыток и фабрикации уголовных дел», написал эксперт.

«Отсутствие порицания теракта, приписывание террористу “высоких целей”, “благородных мотивов”, переложение на действующую власть вины за “суровые” методы борьбы за гражданские права создают в тексте позитивный образ террориста»,— отметил Виктор Кисляков.

Третью экспертизу назначил СКР в марте 2019 года в рамках уголовного дела. Ее проводили лингвист Наталья Пикалева и психолог Анастасия Лаптева из Северо-Западного регионального центра судебной экспертизы Минюста. Они также акцентируют внимание на том, что теракт «не вызывает у автора негативного отношения, возмущения», а негативную оценку в статье «получают те, кому был адресован этот взрыв».

Как заявил РБК один из адвокатов журналистки Тумас Мисакян, эксперты написали «то, что от них хочет услышать следствие». Защита пообещала представить суду альтернативные экспертизы, которые не выявили в тексте Светланы Прокопьевой лингвистических признаков оправдания терроризма.

Напомним, взрыв на проходной Архангельского УФСБ произошел 31 октября 2018 года. Самодельную бомбу подорвал 17-летний Михаил Жлобицкий. Трое сотрудников спецслужбы получили ранения, сам юноша погиб. Перед смертью он опубликовал в Telegram-чате анархистов объяснение своему поступку: выяснилось, что взрывом он решил выразить протест против «фабрикации дел и пыток людей».

Поводом для возбуждения дела против Светланы Прокопьевой стало высказанное ею мнение о причинах, заставивших подростка взорвать бомбу. В феврале 2019 года обыски прошли в квартире журналистки, а также в офисе радио «Эхо Москвы в Пскове». Суд оштрафовал «Эхо Москвы в Пскове» и «Псковскую ленту новостей», опубликовавшую высказывания журналистки, на 150 тыс. руб. и 200 тыс. руб. соответственно.

Статья, по которой обвиняется госпожа Прокопьева, предусматривает наказание в виде штрафа от 300 тыс. до 1 млн руб. либо лишение свободы от пяти до семи лет. СПЧ потребовал прекратить уголовное дело.

Подробнее о деле против журналистки читайте в материале “Ъ” «Можно выдумать уголовное дело из любого острого текста».