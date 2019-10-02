СПЧ требует прекратить дело псковской журналистки об оправдании терроризма

Совет по правам человека при президенте России (СПЧ) направил заявление прокурору Псковской области Сергею Белову по поводу уголовного дела журналистки Светланы Прокопьевой об оправдании терроризма, сообщает РБК со ссылкой на документ. Обвинения против госпожи Прокопьевой касаются ее колонки о взрыве архангельского отдела ФСБ. Сама она с обвинениями не согласна и считает, что не оправдывала терроризм, а «анализировала причины теракта».

СПЧ в своем обращении ссылается на заключение Гильдии лингвистов-экспертов по документационным и информационным спорам. Организация считает, что в колонке госпожи Прокопьевой нет признаков оправдания терроризма.

По версии СПЧ, журналистка на самом деле пишет об «общественной опасности подавления со стороны государства протестной активности граждан». По мнению совета, у журналистов должно быть право свободно говорить на тему «психологических аспектов терроризма».

СПЧ просит прокуратуру приобщить выводы экспертов и рассмотреть возможность закрытия уголовного дела.

Подробнее об обвинениях журналистки в материале “Ъ”.