Трамп обвинил информировавших о его разговоре с Зеленским в поддержке демократов

Президент США Дональд Трамп прокомментировал информацию о том, что уже второй сотрудник разведслужб США подал жалобу на содержание его телефонной беседы с президентом Украины Владимиром Зеленским. Лидеры двух стран провели переговоры 24 июля. Спустя два месяца стало известно, что в ходе беседы господин Трамп пытался получить от украинского коллеги компромат на бывшего вице-президента США Джо Байдена. Это привело к скандалу и стало поводом для расследования по вопросу об импичменте президента США.

Теперь выяснилось, что обоих информаторов, рассказавших о содержании телефонной беседы, представляет один и тот же адвокат Марк Зайд. Это, по мнению Дональда Трампа, свидетельствует о сговоре осведомителей с представителями Демократической партии. Именно лидер демократов в Палате представителей Нэнси Пелоси в сентябре объявила, что палата изучит необходимость запуска процедуры импичмента господина Трампа.

«Один и тот же адвокат-демократ для обоих разоблачителей? Все они поддерживают Обаму и Хиллари. Это охота на ведьм!» — написал Дональд Трамп в своем аккаунте в Twitter.

Телефонный разговор Дональда Трампа и Владимира Зеленского Читать далее

Напомним, обнародованная Белым домом США расшифровка переговоров двух президентов подтвердила, что Дональд Трамп поднимал вопрос о проведении на Украине расследования в отношении компании Burisma, в которой работал Хантер Байден, сын Джо Байдена. Владимир Зеленский ответил, что новый украинский генпрокурор рассмотрит ситуацию с Burisma. При этом Киев свою версию стенограммы публиковать не стал.

О развитии ситуации — в материале “Ъ” «Перетягивание импичмента».