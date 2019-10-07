Трамп обвинил спикера Палаты представителей США Пелоси в госизмене

Президент США Дональд Трамп обвинил спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в госизмене. Он отметил, что госпожа Пелоси знала о «лжи и подтасовках» председателя комитета разведки Палаты представителей США Адама Шиффа.

«Я предполагаю, это означает, что они (госпожа Пелоси и господин Шифф.— “Ъ”) вместе со всеми, кто злобно сговаривался с ними, должны быть немедленно привлечены к ответственности»,— написал президент США в своем Twitter.

Ранее госпожа Пелоси говорила, что палата изучит необходимость запуска процедуры импичмента господина Трампа. Поводом стало то, что американский президент якобы призывал президента Украины Владимира Зеленского инициировать расследование против Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена и своего главного конкурента на предстоящих президентских выборах.

О последствиях — в публикации “Ъ” «Перетягивание импичмента».