Американские СМИ подсчитали количество танков у России и НАТО

Россия превосходит общие силы стран—участниц НАТО по числу танков, сообщило американское издание We Are The Mighty. По его данным, Россия располагает порядка 22 тыс. танков в своем парке, тогда как общая численность таких машин у стран НАТО в совокупности чуть больше 11 тыс.

Из всех стран—участниц НАТО самый большой парк танков у Турции — 3,2 тыс. машин. Число танков США и Канады в сумме достигает 18 тыс.

В прошлом месяце председатель Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Джозеф Данфорд заявил, что военное преимущество НАТО над Россией «подорвано». Он призвал альянс работать над новой стратегией, представленной в мае. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу считает, что уверенность США в своем силовом превосходстве создает угрозу России и всему остальному миру.

О том, как Россию обвинили в желании завоевать мир,— в материале “Ъ”.