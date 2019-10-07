Посол РФ призвал США и Россию «серьезно» взяться за обсуждение ситуации по размещению РСМД

России и США пора серьезно взяться за обсуждение ситуации вокруг размещения ракет средней и меньшей дальности, заявил посол РФ в Соединенных Штатах Анатолий Антонов. Он также отметил, что Россия готова обменяться с американской стороной гарантиями невмешательства во внутренние дела.

«Если США разместят такие ракеты вблизи нашей страны, то мы будем вынуждены защищать свою страну… Пора нам сесть в Женеве, или Москве или Вашингтоне и очень серьезно взяться за эти вопросы»,— сказал господин Антонов на форуме «Диалог Форт-Росс» (цитата по «РИА Новости»). Он призвал США и все страны НАТО присоединиться к мораторию на размещение подобных ракет. «Мы не заинтересованы в гонке вооружений»,— добавил посол.

Кроме того, он отметил, что Россия готова к обмену с США письмами с гарантиями невмешательства во внутренние дела друг друга. «Мы готовы дать такие заверения, но не получили пока никакой позитивной реакции»,— добавил дипломат.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 19 сентября направил в несколько десятков государств послание с предложением ввести мораторий на развертывание РСМД, сообщил источник “Ъ”. Письмо, в частности, получили лидеры всех стран НАТО и Китая, а также глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Федерика Могерини и генсек НАТО Йенс Столтенберг.

США вышли из Договора о РСМД 2 февраля, обвинив Россию в несоблюдении соглашения.

О послании президента России — в публикации “Ъ” «Ракеты средней и меньшей мирности».