В Тунисе завершился первый тур парламентских выборов

В Тунисе завершилось голосование в первом туре парламентских выборов. Явка по данным Высшей независимой комиссии по выборам, выполняющей функции Центризбиркома, составила 23,5%.

На 217 мест Ассамблеи народных представителей претендовало более 15,3 тыс. кандидатов. Парламентские выборы проходят между двумя турами президентских выборов. Первый тур президентских выборов прошел 15 сентября, в них участвовало 26 кандидатов.

По данным экзитполов, в первом туре парламентских выборов лидирует умеренно исламистская партия «Ан-Нахда». Второй тур пройдет 13 октября. Официальные результаты выборов будут объявлены 17 ноября, после чего у Ассамблеи будет два месяца на избрание премьер-министра и формирование нового правительства.

Напомним, досрочные президентские выборы были назначены в связи со смертью в июле этого года 92-летнего Аль-Баджи Гаида ас-Себси, руководившего страной последние пять лет. Всего в Тунисе правом голоса обладают около 7 млн избирателей.

О политической ситуации в стране — в материале “Ъ” «Президент Туниса окажется в чрезвычайном положении».