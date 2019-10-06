КНДР потребовала у США отказа от «враждебной политики»

США следует избавиться от «враждебной политики» в отношении КНДР и предложить реалистичное решение по денуклеаризации до конца 2019 года, в противном случае Пхеньян откажется от продолжения переговоров, говорится в заявлении Министерства иностранных дел КНДР, опубликованном Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).

«Мы разъяснили, что если США снова будут подсовывать нам старый план действий без нового отношения, нового способа расчета, мы можем положить конец сделке между нашими странами… Так как мы со всей ясностью донесли до США план решения проблемы, судьба диалога США-КНДР зависит от поведения американской стороны, и крайний срок для этого — до конца года»,— приводит «РИА Новости» выдержку из сообщения МИДа.

В субботу окончились провалом переговоры Северной Кореи и США, проходившие в Стокгольме. Северокорейская делегация покинула встречу, не дожидаясь ее официального окончания. МИД КНДР сообщил, что американская делегация прибыла ни с чем, а представители Вашингтона лишь повторяли базовую позицию США.

Подробнее о переговорах — в материале “Ъ” «КНДР и США встретились за шведским столом».