Губернатор Багдада отправлен в отставку на фоне протестов

Совет Багдада проголосовал за отставку губернатора иракской столицы Фаляха аль-Джазаири, сообщает «Аль-Хадас». Это решение было принято на фоне антиправительственных митингов, продолжающихся в Ираке шестой день подряд. Сегодня в городе сохраняется спокойная обстановка, уточняет телеканал.

Акции против коррупции, безработицы и ухудшающейся экономической ситуации проходят с 1 октября. Для разгона митингующих полицейские применили боевые патроны. Число погибших превысило 100 человек. В Багдаде введен круглосуточный комендантский час. По данным СМИ, на фоне протестов премьер-министр Ирака согласился провести перестановки в правительстве.