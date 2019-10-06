В Москве проходят одиночные пикеты в память о жертвах политических репрессий

На Лубянской площади в Москве проходят одиночные пикеты в память о жертвах политических репрессий. Первоначально организаторы акции «Бессмертный ГУЛАГ» хотели провести шествие от Лубянки до проспекта Сахарова, однако власти города отказались его согласовывать, равно как и акцию 13 октября.

Член федерального политсовета партии ПАРНАС Михаил Шнейдер сообщил радиостанции «Эхо Москвы», что пикеты у Соловецкого камня продлятся до 16:00.